Sanepar faz desinfecção do entorno de asilos e hospitais da região

A Sanepar fará, a partir desta quarta-feira (29), a desinfecção do entorno de asilos na região Nordeste do Estado. Trata-se da continuidade das ações no combate a contaminação pelo coronavírus, desta vez com foco no principal grupo de risco, os idosos.

Foto: Reprodução http://aen/

Nesta quarta, serão beneficiadas entidades das cidades de Ivaiporã, São João do Ivaí, Centenário do Sul, Guaraci e Florestópolis. Na quinta-feira (30), asilos de Londrina, Apucarana e Califórnia. Também serão realizadas novas aplicações em hospitais que estão recebendo pacientes para o tratamento da Covid-19 em Londrina, Cambé, Apucarana e Rolândia.

O trabalho será feito com caminhão hidrojato carregado com hipoclorito de sódio diluído, um dos produtos indicados pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa). O serviço tem acompanhamento de um profissional técnico-químico.

A iniciativa é realizada pela Sanepar em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e apoio da Polícia Militar, que faz o isolamento da área e a segurança do trânsito.

Confira abaixo a programação com as entidades beneficiadas

Quarta-feira (29)

Ivaiporã - Hospital e Maternidade Ivaiporã, Instituto de Saúde Bom Jesus e Recanto dos Velhinhos do Lar Santo Antônio

São João do Ivaí - Asilo São Lourenço

Centenário do Sul - Hospital Municipal Lauro Macedo Sobrinho, Posto de Saúde Central e Asilo Associação Nossa Senhora das Graças

Guaraci - Posto de Saúde e Asilo Lar da Divina Providência

Florestópolis - UBS Central e Hospital 24 horas

Quinta-feira (30)

Apucarana - Hospital da Providência e Materno Infantil, Autarquia Municipal de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Asilo Lar São Vicente de Paulo

Califórnia - Lar São Vicente de Paulo

Londrina – Hospitais da Zona Norte e Zona Sul, HU, UPA Sabará, Asilo São Vicente e Lar Maria Tereza

Cambé - UPA Parque Manela, UPA Jd Tupi e Santa Casa

Rolândia – Hospital São Rafael