Novos usuários das maiores farmácias da rede estadual podem solicitar medicamentos via o PIÁ

Quem entrar para o Programa Farmácia do Paraná a partir desta semana, como novo usuário do sistema, conta com uma ferramenta online para agilizar a solicitação por medicamentos padronizados.

Por enquanto, esta facilidade, que dispensa o comparecimento presencial na farmácia, acontece apenas para os novos usuários residentes nos municípios de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, e pode ser feita por meio de pré-cadastro na plataforma PIÁ – Programa de Inteligência Artificial do Governo do Paraná.

Futuramente a proposta é de ampliar a solicitação de medicamento via online para todo o sistema da Assistência Farmacêutica do Paraná que conta hoje com 23 farmácias.

“Nossa meta é tornar o processo de disponibilização dos medicamentos cada vez mais rápido; em fevereiro lançamos a pesquisa pelos itens padronizados em 84 protocolos clínicos de forma online, também via o PIÁ, e agora agilizamos a solicitação dos remédios para parte dos nossos usuários; o objetivo é facilitar o acesso ao remédio e evitar o deslocamento até a farmácia”, afirmou o secretário da Saúde do Paraná , Beto Preto

Cadastro - Para obter a facilidade é preciso preencher o pré-cadastro online acessando diretamente o formulário apresentando no endereço http://www.saude.pr.gov.br/medicamentos .

A Farmácia do Paraná fará a conferência dos dados e documentação e confirmará, em até 5 dias, a realização do cadastro.

“É muito importante que o usuário se certifique de que o medicamento solicitado está disponibilizado pela farmácia do Paraná e isso ele faz facilmente por meio do serviço “Consultar medicamentos da Farmácia do Paraná”, na plataforma PIÁ”, explica a coordenadora de Assistência Farmacêutica da Sesa, Deise Pontarolli.

A consulta ao serviço apresenta informações sobre o medicamento, CID – (Classificação Estatística Internacional de Doenças da Doença) e os documentos exigidos para a solicitação.

O cadastro só será concluído se todos os documentos e exames estiverem, anexados ao formulário e se o medicamento solicitado for padronizado na Farmácia do Paraná.

A Farmácia oferece 255 itens que fazem parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e Elenco Complementar.