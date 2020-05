Ministro da Saúde falará sobre ações de combate ao coronavírus nesta quarta no Senado

O Senado Federal aprovou nesta segunda-feira (27), em votação simbólica, requerimento da senadora Rose de Freitas (Podemos-ES) para que o ministro da Saúde, Nelson Teich, participe de videoconferência com os senadores na sessão remota do Plenário do Senado da quarta-feira (29), às 16h30.

Foto: Reprodução José Dias/PR

De acordo com o requerimento (RQS 275/2020), o novo ministro da saúde terá de esclarecer quais ações serão providenciadas pela pasta para socorrer os estados, o Distrito Federal e os municípios no combate à pandemia de covid-19.

Teich assumiu a chefia do Ministério da Saúde há dez dias, nomeado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, após a demissão de Luiz Henrique Mandetta.