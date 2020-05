Lacen analisa amostras para homologar exames padrão ouro da Covid-19 pelo laboratório da UEL

O Laboratório Central do Estado (Lacen) deve homologar nos próximos dias os exames RT-PCR para identificação viral da Covid-19 processados pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). O anúncio foi feito neste sábado (2), durante webconferência entre a Secretaria de Estado da Saúde, a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superir (Seti), a prefeitura de Londrina e a instituição de ensino, viabilizando em breve a maior quantidade de pessoas testadas e ampliando assim a capacidade de identificação e circulação do vírus.

Recentemente, a Sesa abriu o credenciamento de laboratórios públicos e privados para auxiliar na ampliação do processamento dos exames. A primeira fase é documental e a segunda será de análise de amostras que atendam o padrão de qualidade para sua validação, seguindo critérios técnicos do modelo ouro de teste.

“É uma satisfação para o Lacen trabalhar com a equipe da UEL. São parceiros importantes e competentes para a estruturação da nossa rede estadual de laboratórios. Recebi o processo de habilitação e nos próximos dias será um grande passo emitirmos o laudo de homologação”, afirmou a diretora-técnica do Lacen, Irina Nastassja Riedige.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que também esteve acompanhado da diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, destacou que o esforço integrado do Estado, por determinação do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e envolvendo diferentes áreas num momento de grandes desafios com a pandemia, permite resultados científicos importantes.

APOIO – Recentemente, o governador e o secretário Beto Preto estiveram no Hospital Universitário de Londrina para liberação de recursos para implantação de 214 novos leitos de UTI e enfermaria, totalizando R$ 24 milhões para a estrutura específica de atendimento de pacientes com coronavírus.

“Será um belo legado. São investimentos importantes na ala Covid-19 em Londrina, e que vai atender toda a região. A academia é fundamental e com prestação de assistência em saúde de alto rendimento, é melhor ainda. Tenho certeza que a homologação será um grande avanço neste momento pelo qual estamos passando”, disse Beto Preto.

As amostras do laboratório da UEL deverão chegar ao Lacen para análise ainda nesta semana. Com a homologação, o laboratório terá capacidade de processamento de pelo menos 200 testes ao dia.

O reitor da UEL, Sérgio Carlos de Carvalho, e o corpo de profissionais e pesquisadores da instituição enalteceram a prontidão da Sesa e o compromisso do Governo do Paraná em abrir a possibilidade de ampliação dos testes por parte dos pelo laboratório da universidade, bem como a valorização do trabalho e do papel da universidade.“

É o momento em que a UEL está se encontrando com o seu motivo de existência, de como resolver problemas para a sociedade. Estamos aptos e a UEL se coloca para dizer que é capaz de realizar estes testes. Quero destacar também a sensibilidade do Estado e do município de Londrina nas ações que hoje estamos implantando em parceria”.

Na opinião do superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, a experiência com as universidades tem sido diferenciada, citando o lançamento de edital para bolsitas, juntamente com a Fundação Araucária e a Sesa, para auxiliar na estratégia de combate à Covid-19.

“O Estado tem a sua política de saúde muito bem conduzida e assertiva pela Sesa. A UEL é um grande braço de atuação no apoio de combate à pandemia. Bolsitas estão atuando em programa de extensão, temos ações voltadas para a telemedicina. Reconhecemos o papel das universidades e a gratidão da UEL por coordenar estas iniciativas e parabenizar pela possibilidade de certificação do padrão ouro dos exames”, avaliou Bona.