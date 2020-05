Campanha incentiva uso de máscaras em Arapongas

Além de práticas fundamentais para prevenir a disseminação do coronavírus (Covid-19), como higienizar as mãos frequentemente com água e sabão, utilizar álcool em gel 70%, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, o uso das máscaras - sejam elas laváveis ou as descartáveis - tornou-se um item fundamental no dia-a-dia das pessoas em todo o mundo. Pensando nisso, a Prefeitura de Arapongas, por meio do Departamento de Comunicação e com o apoio da Secretaria de Saúde, lançou uma ampla campanha reforçando a importância do uso de máscaras como forma de prevenção. Outras iniciativas, embora mais simples, ajudam a reforçar a importância do acessório.

Nesta terça-feira (28), por exemplo, integrantes da Secretaria de Obras colocaram uma máscara na estátua localizada na Praça Luiz Treglia Júnior, em frente à antiga Máquina Fukushima, fato que logo repercutiu nas redes sociais.Como já divulgado por órgãos oficiais de Saúde (Organização Mundial de Saúde – OMS, Ministério da Saúde, entre outros), o uso de máscaras é um grande aliado no combate à propagação do coronavírus. Com ela, é possível proteger a si mesmo e também outras pessoas ao redor. Conforme o Ministério da Saúde, pesquisas têm apontado que a utilização das máscaras impede a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz ou boca do usuário, garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e na diminuição de casos.

Pelas ruas de Arapongas, é fácil perceber que boa parte da população já aderiu ao uso das máscaras.

“Uma atitude que tem feito parte da rotina das pessoas, que é fundamental neste momento de pandemia. Em outros países, antes mesmo da pandemia, já era frequente o uso das máscaras, algo cultural. Aqui no Brasil, os cidadãos têm se adaptado e aderido como fator de proteção e prevenção na disseminação do Covid-19”, - Fernando Marques De Marcos, - Fernando Marques De Marcos,

. “Como o exemplo de Arapongas, decretos municipais recomendam a utilização das máscaras, especialmente para atendimentos no comércio, unidades de saúde e demais estabelecimentos ou locais com muita entrada e saída de pessoas. Nosso objetivo é espalhar e fixar no consciente de cada indivíduo a importância desse item”, acrescenta Fernando Marques De Marcos, superintendente médico.

Mas mais do que usar a máscara, é preciso utilizá-la corretamente. Por isso, é sempre válido reforçar também dicas importantes em como usar a máscara e como higienizar – nesse caso, as de tecido.

Em um passo-a-passo, o Ministério da Saúde traz tópicos importantes.

Uso de máscaras:

Tecido

1. O uso da máscara caseira é individual, não devendo ser compartilhada entre familiares, amigos e outros.

2. Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz e amarre com segurança para minimizar os espaços entre o rosto e a máscara.

3. Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la na rua, não fique ajustando a máscara na rua.

4. Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, antes de retirar a máscara.

5. Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira, evitando de tocar na parte da frente.

6. Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (Por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água potável).

7. Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão.

8. Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão.

9. A máscara deve estar seca para sua reutilização.

10. Após secagem da máscara utilize o com ferro quente e acondicionar em saco plástico. 11. Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade.

12. Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida.

13. Aos sinais de desgaste da máscara deve ser inutilizada e nova máscara deve ser feita.Veja como confeccionar sua máscara em casa, acessando: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus

O Ministério da Saúde recomenda também que máscaras cirúrgicas e N95/PFF2 sejam priorizadas para os profissionais para garantir a manutenção dos serviços de saúde.