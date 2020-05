Reprise de 'Avenida Brasil' ganhou o público

O momento de quarentena, com todos em casa, pode ter dado uma mãozinha, mas o que ficou claro é que a novela Avenida Brasil é um fenômeno, conseguindo bater recordes de audiência no horário da tarde. Escrito por João Emanuel Carneiro, o folhetim chega ao último capítulo nesta sexta, 1º, registrando a melhor performance do Vale a Pena Ver de Novo em dez anos.

Para o autor, Avenida Brasil foi uma novela que mudou a sua carreira e a sua vida também. "Parou o Brasil." Apesar disso, ele considera A Favorita como seu projeto mais ousado e desafiador. Revendo sua cria, diz que há coisas que ele foi esquecendo com o tempo e que se surpreendeu como um telespectador. E revela que "secretamente torcia" para Carminha (Adriana Esteves).

Nessa luta entre o bem e o mal, tão forte na novela, Avenida Brasil conquistou o grande público, em uma torcida pela mocinha - que nem sempre foi assim, a mocinha da trama -, interpretada por Débora Falabella. Para a atriz, Nina foi uma personagem importante, completa e difícil, um desafio. "Eu lembro que a cada semana que eu recebia os capítulos, a história da Nina mudava um pouco, ela apresentava traços de personalidades diferentes e, ao mesmo tempo, também muito convicta do que ela queria realizar."

