Rede Globo negocia live com Gusttavo Lima em novo programa

No último sábado (25), a Tv Globo, lançou o quadro 'Em Casa', novo programa de lives gravadas por cantores famosos de dentro de suas casas, para entreter o público durante a quarentena. A primeira atração foi Ivete Sangalo, que de pijama, animou o pessoal de casa com seus maiores sucessos.

A Globo já pensa em sua próxima atração. De acordo com o Jornal de Brasília, do portal R7, a emissora está de olho no cantor Gusttavo Lima, e negocia com o artista.

O cantor, que é um dos maiores fenômenos da atualidade na música sertaneja, chegou a unir mais de 2 milhões de pessoas simultaneamente em sua última transmissão ao vivo.