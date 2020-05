Rafa Kalimann diz que está analisando o destino da doação do prêmio do BBB

Rafa Kalimann, participou da última edição do Big Brother Brasil 20 e ficou em segundo lugar, levando para casa o prêmio de R$ 150 mil.

Antes de entrar na casa, a influencer prometeu, caso ganhasse, doar toda a quantia para uma instituição de caridade, no Moçambique. Porém ao sair do reality, Kalimann, ficou chocada com a situação econômica que o Brasil está vivendo.

"A minha ideia inicial era doar todo o prêmio para Moçambique. Mas, me deparando com a nossa atual realidade, eu vou analisar e pensar com carinho a doação, a melhor forma de fazer essa doação", revelou.

Rafa, se surpreendeu com a repercussão positiva que causou nas pessoas com sua participação BBB. "Tenho mais de 13 milhões de seguidores! E o mais impressionante de tudo é que essas pessoas se identificaram comigo numa versão muito transparente, muito inteira. Eu me escancarei", disse a influencer.