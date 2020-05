Pedro Manso passa por sérios problemas de saúde

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o humorista Pedro Manso está passando por uma situação delicada. Ele vai precisar fazer uma cirurgia porque um dos seus rins, o direito, não está conseguindo filtrar o sangue. Ele já fez uma cirurgia em São Paulo e agora aguarda o fim da pandemia para procurar novamente o hospital e tentar uma nova operação. Pedro é contratado do SBT, onde é um dos jurados do quadro 'Dez ou Mil', do 'Programa do Ratinho'.

“Fiz duas cirurgias no rim direito porque tive um cálculo renal. Um ano depois da primeira operação, em São Paulo, eu voltei a sentir muitas dores. Procurei um médico aqui na cidade próxima, onde vivo, em Três Rios, e fiz uma nova intervenção às pressas. Só que como o meu rim já estava comprometido desde a primeira cirurgia e a coisa se complicou mais ainda. Segundo o meu atual médico, o seu colega profissão da primeira cirurgia, tirou algumas pedras, mas acabou deixando uma enorme”, explicou Pedro Manso à coluna de Fábia Oliveira.

Em meio as tantas dores, o humorista acabou descobrindo recentemente que também está com problemas na coluna. “Fiz uma ressonância para ver o que tinha na coluna e foi diagnosticado que é outro problema que precisa de cirurgia. Mas, a prioridade é operar agora o meu rim direito. Ele não está funcionando, está entupido e eu estou retendo líquido. Eu já tinha um cirurgia marcada para depois do Carnaval e foi suspensa por causa da pandemia do coronavírus. Não tenho uma previsão, mas eu preciso fazer a cirurgia do rim imediatamente. Não estou aguentando mais”, contou o humorista.