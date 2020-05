Luana Dellevedove, é uma jornalista e blogueira, de 28 anos e que mora em São Paulo. A influencer mostra nas redes sociais, ser uma mulher sexy e vaidosa.

No último final de semana, em vídeos publicados no 'stories' no Instagram, Luana mostrou que estava com o filho 04, de 21 anos do Presidente Bolsonaro, Jair Renan.

"Não queria falar da minha vida íntima", disse Luana à coluna de Fábia Oliveira, para depois completar. "Tenho uma vida pública e ele também e por isso quero evitar ao máximo nos expor".

Luana ainda confirmou à coluna que passou o final de semana na casa da mãe de Renan, Ana Cristina Siqueira Valle, em Resende, no sul do estado do Rio, e que sempre veio ao Rio com frequência, mais ainda nas últimas semanas.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, Luana foi perguntada se era verdade que o jovem a ajuda nas tarefas domésticas como cozinhar e lavar as louças, e ela confirmou. "Sim. É tudo verdade e está tudo ótimo. Estamos passando dias incríveis".

Renan, recentemente foi suspenso de uma plataforma de vídeos por violar políticas de conduta de ódio e é dele também a polêmica frase: 'preferia morrer transando do que tossindo'.

Influenciadora Luana Dellevedove é o romance de filho 04 de Bolsonaro pic.twitter.com/kuGPXPOgzV — portaltnonline (@portaltnonline) May 4, 2020