Sobre aproximação com Centrão, Maia diz que 'quem deve explicar é governo'

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a aproximação do Palácio do Planalto com partidos do centro pode resultar em uma base governista no parlamento. Questionado se Jair Bolsonaro havia aderido a "velha política", algo constantemente criticado pelo presidente da República, Maia disse que isso deveria ser perguntado ao próprio governo.

"Quem tem que explicar é o governo. Quem fez as críticas foi o governo. Então quem tem que explicar as suas relações são os membros do governo. O diálogo é sempre importante. O governo escolhe com quem dialoga", disse.

Maia confirmou que não fez parte dessas reuniões que envolveu lideranças de partidos como PP, PL, PSD e Republicanos, mas negou que isso possa prejudicar seu relacionamento com esses partidos.

"Não muda nada a minha relação com o governo, com nenhum partido, continua a mesma. Só que agora, de fato, uma parte, de forma objetiva, pode ser parte de uma base do governo. Vamos ver", disse.