Precisamos de projeto que coloque trabalhadores no centro, diz Ciro Gomes

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência nas eleições de 2018, afirmou durante transmissão no 1º de maio das centrais sindicais que a pandemia da covid-19 tem sido utilizada para desmontar direitos dos trabalhadores no Brasil.

"É importante lembrar que o Brasil tinha mais de 13 milhões de desempregados mesmo antes da pandemia", disse Ciro. Segundo ele, a crise é uma "oportunidade" para refletir sobre os rumos do País, e também sobre os caminhos que levaram à situação atual.

"Precisamos de um projeto que coloque o trabalho e os trabalhadores no centro, e não a especulação", ressaltou Ciro. Além dele, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, também participou da transmissão, e afirmou que o governo do presidente Jair Bolsonaro incentiva o aumento das mortes em decorrência da covid-19 ao contrariar orientações científicas.

A transmissão deve contar ainda com as participações dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), além de artistas internacionais, como o ex-baixista do grupo Pink Floyd, Roger Waters.