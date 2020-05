Moro não era ministro, era espião, diz Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP) ironizou, em uma mensagem no Twitter, o tempo de duração do depoimento do ex-ministro de Justiça e Segurança Pública Sergio Moro à Polícia Federal ontem, em Curitiba. Bolsonaro disse que "Moro não ministro", mas sim "espião" no governo de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro pediu demissão do cargo alegando tentativa de interferência na Polícia Federal com a exoneração de Maurício Valeixo.

Realmente é preciso muito tempo dando depoimentos a delegados amigos para ver se acham algo contra Bolsonaro.



Moro não era ministro, era espião. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 3, 2020

A oitiva começou por volta das 14h e foi até 22h40, conduzida pela delegada Christiane Corrêa Machado, chefe do Setor de Inquéritos do Supremo Tribunal Federal.

O ex-juiz da Lava Jato apresentou conversas, áudios e e-mails trocados com o presidente Jair Bolsonaro durante o período que ocupou o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

(Com informações do UOL)