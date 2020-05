Bolsonaro publica vídeo de encontro com apoiadores em Porto Alegre

Uma multidão se reuniu no centro histórico de Porto Alegre (RS) para cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 30. No período da tarde desta quinta, o presidente da República fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais onde aparece acenando brevemente para apoiadores, que se aglomeraram próximos à grade de proteção para falar com o chefe do Executivo.

Sem máscara de proteção, o presidente chegou a cumprimentar uma apoiadora.

Mais cedo, Bolsonaro participou de solenidade de passagem do Comando Militar do Sul (CMS). Também acompanharam a cerimônia militar, o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.

Bolsonaro deve retornar a Brasília por volta das 15h30.

Em seguida, o presidente recebe no Palácio da Alvorada os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência.