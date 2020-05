Polícia Civil homenageia profissionais da saúde

A Polícia Civil homenageou nesta semana, em Curitiba, todos os profissionais da saúde do Hospital do Trabalhador (HT), que estão na linha de frente contra a Covid-19. A ação aconteceu ao término de um dos plantões.

Nove viaturas e 30 policiais civis se colocaram a postos em frente ao Hospital, elevando uma faixa com a frase “Obrigado aos profissionais de saúde. Estamos juntos nesta luta!”.

A homenagem foi em frente ao HT, que é referência no atendimento a pacientes infectados pela Covid-19. O hospital atende um grande número de casos graves no pronto-atendimento, em leitos normais e na Unidade de Terapia Intensiva. Entretanto, estende-se a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente em todos os lugares.

O assessor de Imprensa da Polícia Civil, João Mário Goes, ressaltou que esta foi uma homenagem feita pela instituição, em nome de todos os policiais civis, aos profissionais da saúde. “Agradecemos o empenho e dedicação de cada profissional da saúde. São indispensáveis para a garantia de nossas vidas”, salientou.

O diretor-superintendente do HT, Geci Labres de Souza Junior, agradeceu a homenagem em nome de todos os colaboradores do hospital e parabenizou os policiais civis pela atitude. “Fomos surpreendidos com essa visita ao final do plantão, isso nos causou extrema emoção. Quero dizer que estamos juntos e vamos vencer”, disse.

Ele ressaltou que a faixa ficará exposta em frente ao hospital durante toda pandemia e que farão outro evento quando tudo isso passar. “É uma forma de retribuir o carinho destes colegas que também estão trabalhando para a segurança da população”, afirmou.