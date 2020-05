Rosa Tieko Kamiguchi, 66 anos. O velório ocorreu ontem na Associação Cultural Esportiva de Mauá da Serra e o sepultamento será neste domingo, às 10 horas, no Cemitério de Mauá da Serra.

Maria das Dores de Oliveira, 54 anos. O velório ocorreu na Capela Municipal de Jandaia do Sul e o sepultamento será as 11 horas, no Cemitério de Jandaia do Sul.

Com informações Aserfa Apucarana.