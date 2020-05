Confira o obituário desta quinta-feira (30)

Joaquim Alves, 75 anos. O sepultamento acontece nesta quinta-feira, as 18 horas, no Cemitério Cristo Rei de Apucarana.

Jair Aparecido dos Santos, 48 anos. O sepultamento acontece nesta quinta-feira, as 11 horas, no Cemitério Cristo Rei de Apucarana.

Dirce Pereira dos Santos Lima, 53 anos. O sepultamento acontece nesta quinta-feira, as 17 horas, no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.

Eronildo Vieira, 48 anos. O sepultamento acontece nesta quinta-feira, as 10 horas, no Cemitério Municipal de Cambira.

Valdir Ferreira de Amorin, 49 anos. O sepultamento acontece nesta quinta-feira, as 8 horas, no Cemitério Municipal de Jardim Alegre.

Informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)