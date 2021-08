Zé Maria toma posse na vaga do vereador Sadi Marcondes; veja

Da Redação

O suplente de vereador José Maria Carneiro, o Zé Maria (Republicanos) tomou posse na Câmara Municipal de Ivaiporã nesta quarta-feira (25). O parlamentar assume a cadeira na vaga deixada pelo vereador Sadi Marcondes (Republicanos), que faleceu vítima de infarto no último dia (14). Em 2020, Zé Maria recebeu 389 votos, ficando como primeiro suplente do partido.

Zé Maria já tem experiência no legislativo, foi vereador em 2011 durante um ano e oito meses, quando assumiu a vaga deixada também por Sadi Marcondes, que na época foi afastado.

Ele agradeceu o acolhimento dos servidores e vereadores e lamentou a morte do companheiro de partido. “O Sadi era um amigo de dentro de casa. Nós trocávamos conversas de duas a três vezes por semana, mas pode ter certeza que vamos dar continuidade do trabalho que ele vinha realizando”, disse Zé Maria.

A presidente da Câmara de Vereadores Gertrudes Bernardy deu as boas-vindas ao novo vereador e também lamentou a morte do vereador Sadi. “Com certeza o Zé Maria será tratado com todo o respeito e terá o apoio de todos os vereadores. Fico feliz por estar assumindo, mas também triste pelas perdas que já aconteceram aqui na Câmara de Vereadores. Nós continuamos trabalhando, mas o nosso coração está em luto pelos colegas que se foram”.

Além do falecimento do vereador Sadi Marcondes, em março faleceu o vereador José Aparecido Peres, o Zé do Bar vítima de agravamento da Covid-19 e na última quinta-feira (19) a servidora Natália Studzinski, vítima de câncer.

O vice-prefeito Marcelo Reis (PTB) que na oportunidade representava o prefeito Carlos Gil (PSD), também deu as boas-vindas ao vereador. “Estamos aqui hoje para cumprir uma missão que infelizmente ela vem, com o falecimento de um vereador, um político, um amigo de todos o Sadi Marcondes. O Zé Maria foi o escolhido pela população para assumir a suplência do Sadi e vim trazer o cumprimento da administração municipal e desejar que o Zé Maria faça um excelente trabalho”, destacou Marcelo Reis.

Veja:

