Workshop marca a abertura do PlanificaSUS na 22ª RS

A 22ª Regional de Saúde realizou na tarde de quinta-feira (2), um workshop para abertura do PlanificaSus na região. O projeto proposto pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, tem parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e o Ministério da Saúde e é voltado para a organização e integração da Atenção Primária à Saúde e da Atenção Ambulatorial Especializada que atendem aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O workshop que foi realizado no Cine Ivaiporã ã envolveu prefeitos, secretários municipais de saúde, conselho de saúde, tutores e equipes das unidades de laboratórios. O evento contou também com a presença da diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretária de Estado da Saúde (SESA), Maria Goretti Lopes.

Ela destacou que o objetivo do workshop é aprimorar os serviços para avançar na assistência ao usuário do SUS, de forma integrada, garantindo qualidade nas ações para a população.

“Estamos percorrendo todas nossas regionais de saúde, discutindo principalmente com os prefeitos, secretários municipais, lideranças e profissionais de saúde, para que a gente possa retomar todas as nossas atividades, principalmente no âmbito da atenção primária da saúde e da Atenção Especializada (AE)”, disse Maria Goretti.

O PlanificaSUS é composto por etapas, operacionalizadas por meio de workshops e oficinas tutoriais. Inicialmente, o programa havia sido implantado apenas na 4ª Regional de Saúde, em Irati, no Centro-Sul do Estado. Desde 2019, várias atividades foram realizadas na região e obtiveram sucesso, principalmente voltadas para a atenção aos idosos.

Eleane Rother chefe da 22ª Regional de Saúde salientou que workshop busca a integração das equipes de saúde num momento pós pandemia

“É um movimento para integrar a Atenção Ambulatorial Especializada em rede com a Atenção Primária. Fortalecer este trabalho que ficou todo tempo parado em função da pandemia. Nós nos dedicamos muito com o coronavírus. Então é uma retomada dessas ações que o Governo já desempenhava”, destacou Eleane.