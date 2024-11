Washington defende gestão mais perto do povo em Kaloré

O prefeito eleito de Kaloré, Washington Luiz da Silva (PSD), 62 anos, que já administrou o município por dois mandatos no período de 2013 a 2020, se diz pronto para enfrentar mais esse desafio a partir do ano que vem. E sua intenção é realizar uma gestão pública o mais próximo possível da população, de maneira a conhecer de perto as suas demandas e assim atender às suas reais necessidades. Veja a entrevista abaixo

Eleito com 2.286 votos (62,92%) no pleito de 6 de outubro deste ano, contra 1.347 (37,08%) dados ao prefeito atual Edmilson Stencel (PL), Washington da Silva foi o entrevistado desta segunda-feira da série Prefeitos Eleitos, que vem sendo conduzida pelo TNOnline/Tribuna do Norte. Ele diz que quer dar sequência ao trabalho que realizou nos dois primeiros mandatos e implantar novos projetos a partir de 2025.

Segundo Washington, por mais coisas que se faz num município, as demandas sempre surgem. “Eu já fui prefeito durante oito anos quando a situação era uma, agora as demandas são outras, sempre surgem novidades para enfrentar”, observa. “Então a gente quer estar mais próximo possível da população para sentir as suas necessidades e ir trabalhando a situação”, assinala.

Para o prefeito eleito, a saúde pública deverá ser uma das prioridades da administração municipal, porém ele admite que todos os setores merecem atenção especial, como educação, transporte escolar, assistência social, estradas rurais, agricultura, geração de emprego e renda, assim como o turismo, o esporte e o lazer.

De acordo com Washington, a saúde é uma das prioridades por que exige muito do poder público e está sempre precisando de investimentos. Na sua avaliação, depois da pandemia da Covid-19 surgiram muitas doenças, inclusive algumas delas novas, citando os muitos casos de pneumonia que vem atacando as pessoas e deixando os médicos preocupados. “Eu mesmo estou com uma tossinha rara que não sara nunca”, reclama.

Para não deixar a situação se agravar, Washington defende que a administração municipal precisa agir rápido no atendimento da saúde da população, disponibilizando médicos, não deixando exames atrasarem e nem faltarem medicamentos.

Um projeto considerado importante que pretende colocar em prática é a diversificação de culturas na agricultura do município, para que os agricultores tenham novas alternativas de produção e renda. No seu entender, a agricultura não pode depender apenas da soja, do trigo e do milho. Ele defende a introdução de outras atividades como o cultivo de frutas, verduras, legumes e a criação de frangos de corte. “No outro mandato eu já tentei implantar a diversificação na agricultura e não deu certo, agora vamos tentar novamente”, afirma, salientando que esse é o caminho para aumento da renda do produtor e geração de empregos no campo.

