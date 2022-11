Voyage furtado na região é achado em Cambira sem rodas e atolado

Da Redação

Após ser furtado em Mandaguari, um VW Voyage foi localizado na tarde desta terça-feira (29), abandonado em uma plantação de café em Cambira, no Vale do Ivaí. O carro foi levado por bandidos no dia 26 de novembro, conforme informações da Polícia Militar (PM).

A equipe do plantão de acidente da PM de Apucarana foi até o local e constatou que o veículo com placas de Mandaguari estava sem as quatro rodas e atolado no barro. Por isso, profissionais que lidam com guincho também foram acionados para retirar o carro do lugar.

O dono do Voyage será contatado pelos policiais. A PM não informou sobre os possíveis autores do furto.

Furto no Vale do Ivaí

Dois carros, um VW Gol e um Chevrolet Corsa foram furtados na segunda-feira (28), nas cidades de Ivaiporã e Jardim Alegre. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM).

Conforme o relatório da PM, a equipe de serviço de Ivaiporã foi acionada para a Rua Apucarana, na saída para o acesso secundário, próximo a empresa Disfranco, onde a vítima relatou que deixou o carro estacionado na noite anterior, por volta das 20h30.

