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AMEAÇA DE MORTE

“Vou te matar”: filho ameaça a própria mãe após proibição de visitas em Bom Sucesso

Homem de 28 anos queria que um casal dormisse na residência da família; após a confusão, ele fugiu em uma picape

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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“Vou te matar”: filho ameaça a própria mãe após proibição de visitas em Bom Sucesso
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Uma mulher de 52 anos acionou a Polícia Militar após ser ameaçada de morte pelo próprio filho, de 28 anos, na manhã deste domingo (30), na região central de Bom Sucesso.

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A vítima relatou à equipe policial que o filho chegou à residência acompanhado de um homem e uma mulher, informando que os três iriam dormir no local. A mãe recusou a permanência dos desconhecidos, o que deu início a uma discussão. Durante o desentendimento, o autor afirmou que mataria a genitora.

Após proferir as ameaças, o rapaz deixou o local conduzindo uma picape VW Saveiro de cor preta. A PM realizou patrulhamento para tentar localizá-lo, porém não obteve êxito até a confecção do boletim.

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ameaças de morte Bom Sucesso conflito familiar patrulhamento policial POLICIA MILITAR violência domestica
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