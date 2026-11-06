Voluntários resgatam moradores ilhados após cheia repentina do Rio Ivaí em Lidianópolis
Ação no distrito de Porto Ubá foi realizada por um policial militar da reserva e dois pescadores
TNOnline TV
Uma rápida elevação no nível do Rio Ivaí deixou moradores ilhados e mobilizou o resgate de duas pessoas no distrito de Porto Ubá, em Lidianópolis, na noite desta quinta-feira (5). A ação voluntária foi realizada por um policial florestal da reserva e dois pescadores locais após a água encobrir propriedades ribeirinhas. Outras três pessoas, que também estavam na área inundada, recusaram o socorro e decidiram permanecer no local.
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A cheia repentina surpreendeu a comunidade. Segundo o policial da reserva Carlos Eduardo de Souza, que participou ativamente do resgate, a profundidade do rio se manteve segura até o final da tarde, mas o cenário mudou de forma severa no início da noite. “Estávamos acompanhando o rio que estava estabilizado em 4 metros, em poucas horas ele subiu para aproximadamente 8 metros”, explicou o voluntário.
Com a possibilidade de mais chuvas para o fim de semana, tanto na região quanto em outras cidades da bacia hidrográfica, o clima é de alerta. A equipe de voluntários teme que o volume de água continue crescendo e isole ainda mais propriedades. “Estamos preocupados que o nível do rio suba para mais de 9 metros superando a enchente de 2014”, destacou Souza. Diante do risco iminente, ele orienta que os ribeirinhos saiam de suas casas de forma preventiva, evitando que fiquem presos pelas águas.
A apreensão dos moradores remete aos impactos severos sofridos pela localidade em anos anteriores. Em junho de 2014, o Rio Ivaí ultrapassou a marca dos nove metros no Porto Ubá, configurando uma cheia histórica, a exemplo da grave inundação de 2013, quando o nível ficou 9,25 metros acima do normal. Agora, a prioridade é monitorar a bacia e evitar que novas famílias fiquem ilhadas nas regiões já submersas.