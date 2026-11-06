Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
CHUVAS

Voluntários resgatam moradores ilhados após cheia repentina do Rio Ivaí em Lidianópolis

Ação no distrito de Porto Ubá foi realizada por um policial militar da reserva e dois pescadores

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

TNOnline TV



Uma rápida elevação no nível do Rio Ivaí deixou moradores ilhados e mobilizou o resgate de duas pessoas no distrito de Porto Ubá, em Lidianópolis, na noite desta quinta-feira (5). A ação voluntária foi realizada por um policial florestal da reserva e dois pescadores locais após a água encobrir propriedades ribeirinhas. Outras três pessoas, que também estavam na área inundada, recusaram o socorro e decidiram permanecer no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Idoso de 71 anos desaparece após sair para checar água em sítio de Grandes Rios

A cheia repentina surpreendeu a comunidade. Segundo o policial da reserva Carlos Eduardo de Souza, que participou ativamente do resgate, a profundidade do rio se manteve segura até o final da tarde, mas o cenário mudou de forma severa no início da noite. “Estávamos acompanhando o rio que estava estabilizado em 4 metros, em poucas horas ele subiu para aproximadamente 8 metros”, explicou o voluntário.

Com a possibilidade de mais chuvas para o fim de semana, tanto na região quanto em outras cidades da bacia hidrográfica, o clima é de alerta. A equipe de voluntários teme que o volume de água continue crescendo e isole ainda mais propriedades. “Estamos preocupados que o nível do rio suba para mais de 9 metros superando a enchente de 2014”, destacou Souza. Diante do risco iminente, ele orienta que os ribeirinhos saiam de suas casas de forma preventiva, evitando que fiquem presos pelas águas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A apreensão dos moradores remete aos impactos severos sofridos pela localidade em anos anteriores. Em junho de 2014, o Rio Ivaí ultrapassou a marca dos nove metros no Porto Ubá, configurando uma cheia histórica, a exemplo da grave inundação de 2013, quando o nível ficou 9,25 metros acima do normal. Agora, a prioridade é monitorar a bacia e evitar que novas famílias fiquem ilhadas nas regiões já submersas.


Voluntários resgatam moradores ilhados após cheia repentina do Rio Ivaí em Lidianópolis
AutorFoto: Arquivo pessoal/ Carlos Eduardo de Souza
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CHEIA Emergência Lidianópolis resgate Rio Ivaí Voluntariado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV