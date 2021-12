Vizinhos brigam em distrito de Ivaiporã e polícia é chamada

Da Redação

Uma briga entre vizinhos foi registrada pela Polícia Militar (PM) de Ivaiporã na noite de sexta-feira (3). A confusão foi no distrito de Jacutinga.

A PM foi acionada por volta das 22 horas, os policiais militares conversaram com a solicitante que relatou que o irmão teria se desentendido com vizinho entrando em vias de fato. Ela tentou intervir, porém acabou se ferindo com um corte no braço e o irmão também teve ferimentos no braço.

Foi deslocado à casa do suposto agressor que também apresentava ferimentos no rosto, braços e mão. Ele relatou que foi insultado e só se defendeu.

Questionados quanto aos procedimentos que requer o caso, ambos decidiram por não representarem e foram orientados a procurar 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.