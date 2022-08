Vizinho pega celular emprestado, não devolve e gera confusão

Da Redação

Por volta da 10h25 de segunda-feira, a Polícia Militar de Godoy Moreira foi procurada por um homem que passou a relatar que no domingo por volta das 8 horas, um rapaz que é seu vizinho da frente, esteve em sua residência. Depois de tomar um café pegou o seu celular um LG de capa preta sem saber especificar corretamente as características do aparelho, colocou o celular no bolso e falou que era emprestado e foi embora.

À tarde o rapaz voltou na residência juntamente com seu pai dizendo que o celular era pela dívida que o noticiante tem com ele.

Porém o solicitante disse que não fez acordo nenhum, e que o autor o ameaçou e tentou pular o portão de sua casa. Diante dos fatos esta equipe da PM orientou o solicitante e confeccionou o BOU para que sejam tomadas as providências cabíveis.

