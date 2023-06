Viveiro Florestal do IAT de Ivaiporã terá educação ambiental

Convênio com o Governo do Estado vai implantar o projeto Arboreto no Viveiro Florestal do IAT de Ivaiporã

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, assinou convênio com o Governo do Estado para implantar o projeto Arboreto no Viveiro Florestal do IAT de Ivaiporã. O projeto foi lançado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, em Curitiba, no dia 5 de junho, quando se comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente.

O projeto Arboreto, que visa à proteção da diversidade arbórea com objetivo educacional, é coordenado pelo Instituto Água e Terra (IAT). O lançamento aconteceu no Viveiro Regional do IAT de São José dos Pinhais na Região Metropolitana de Curitiba

No Estado, 4 regiões irão receber o projeto Arboreto: Viveiros Florestais do IAT de Ivaiporã, São José dos Pinhais, Jacarezinho e Engenheiro Beltrão.

Os arboretos são espaços para a proteção da diversidade arbórea. Os visitantes aprendem sobre os diferentes usos da floresta, bem como a interação com o meio ambiente. Trata-se de um espaço aberto ao público, destinado à educação ambiental, pesquisa e fins recreativos, como uma sala de aula ao ar livre, onde pode ser transmitido o conhecimento técnico sobre espécies florestais.

“Uma cidade só cresce se for ambientalmente correta e investir em práticas sustentáveis que preservem os recursos naturais. Portanto, as metas do plano de governo da administração municipal estão alinhadas com o meio ambiente e incluem o desenvolvimento de políticas e a conscientização ambiental”, declarou Carlos Gil.

O chefe do escritório regional do IAT (Instituto Água e Terra) de Ivaiporã, Maurílio Villa, afirmou que é muito importante para Ivaiporã. “O Viveiro Florestal do IAT de Ivaiporã tem plenas condições de fornecer mudas nativas da região, proporcionar educação ambiental com sala de aula a céu aberto, e profissionais experientes”, informou Maurílio Villa.

Com estas condições Maurílio Villa acredita que o Viveiro Florestal do IAT poderá atender os municípios da região. “Desta forma, Ivaiporã será um exemplo para outros municípios”, observou Maurílio Villa.

