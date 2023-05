Vitória Caroline Corrêa é eleita Rainha da Festa de Rio Bom

Da Redação

Durante a festa para comemorar 59 anos de emancipação política do município de Rio Bom, foi eleita na noite de sesta sexta-feira (28), a Rainha da Festa 2023 e também as princesas.

A jovem Vitória Caroline Corrêa foi eleita a Rainha da Festa. Além dela, foram eleitas princesas as jovens Maria Eduarda da Silva e Maria Regina França de Oliveira.

GAROTA POP RIO BOM 2023

A grande novidade este ano foi o concurso Garota Pop Rio Bom 2023. Além da tradicional eleição para rainha e princesas da festa, a organização do evento também realizou com as mesmas candidatas um concurso através das redes sociais.

Através de votação pelo Instagram, a candidata Loiany Bianca foi a vencedora do concurso, sendo eleita a primeira Garota Pop de Rio Bom.

Durante a premiação, o prefeito Moisés de Andrade parabenizou a todas as participantes e agradeceu pela mobilização das meninas.

"Estamos muito felizes em comemorar mais um aniversário do município, enaltecendo a beleza feminina da nossa população. Quero parabenizar a todas as participantes e agradecer por abrilhantarem ainda mais a nossa festa", afirma.

Ainda na sexta-feira, houve shows com o grupo As Cores do Samba e com a dupla Guilherme Henrique e Gabriel, que lotaram a praça da cidade com milhares de pessoas de toda a região prestigiando o evento.

A festa, que acabou no domingo (30), reuniu m grande público em três dias de comemoração.

