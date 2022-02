Vítimas fatais de acidente em São João são identificadas

Da Redação

O maringaense André Augusto Longo, de 29 anos, e a jandaiense Vilma Pereira Rosa, de 50 anos, são as vítimas fatais do acidente registrado na manhã deste domingo (13), na PR-457, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), de São João do Ivaí.

continua após publicidade .

Também estava no carro a jovem Regiane Pereira Correia, de 31 anos, companheira de André e sobrinha de Vilma. Ela sofreu um choque hemorrágico e precisou ser entubada. Regiane foi encaminhada para o Hospital Santa Casa, de Maringá.

De acordo com informações do Samu, um veículo do modelo Fiat Siena, que era ocupado por três pessoas, acabou caindo em uma ribanceira e bateu em um barranco. Socorristas estiveram no local e prestaram atendimento a única sobrevivente que era a condutora identificada como Regiane.

continua após publicidade .

A causa do acidente deve ser investigada. Existe a informação de que a condutora teria tentado desviar de um animal que estava na rodovia onde acabou perdendo o controle do carro e houve o acidente.

Com informações dos sites Canal HP/São João do Ivaí/Portal EVN.