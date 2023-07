Vítimas de triplo homicídio serão sepultadas neste domingo (23)

As vítimas do triplo homicídio, ocorrido na tarde deste sábado (22), no Distrito de Luar, em São João do Ivaí, no Norte do Paraná, serão sepultadas neste domingo (23) nas cidades de São João do Ivaí e Ivaiporã.

O casal Edvane Castilho do Carmo Lomba, de 46 anos, e João de Lima Lomba, de 47 anos, serão velados na Capela Mortuária de São João do Ivaí.

O velório começa às 10 horas e o sepultamento está previsto para acontecer às 16 horas no Cemitério Municipal. O casal deixa dois filhos.

O ex-vereador Valdeci Farias de Oliveira, de 52 anos, é velado na Capela Nacional, em Ivaiporã, desde às 8 horas deste domingo. O sepultamento será às 14 horas, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

Valdecir foi candidato nas eleições de 2016 e 2020, e ficou como suplente pelo Partido Progressista (PP). Ele era servidor público municipal e trabalhava como motorista da ambulância no distrito de Luar, onde morava.

O presidente da Câmara Municipal de São João do Ivaí, Maicon Rossi, lamentou a morte do ex-vereador:

"É com profundo pesar que a Câmara de Vereadores, em nome dos 9 componentes, lamenta a partida do ex-vereador Valdecir Farias de Oliveira, conhecido carinhosamente como Valdecir do Luar. Sua dedicação e contribuição inestimável para nossa comunidade jamais serão esquecidas. Neste momento de luto, prestamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos enlutados. Que a memória de Valdecir permaneça viva em nossos corações. Que ele descanse em paz."

O crime

Os três morreram na tarde deste sábado (22) vítimas de um atentado a tiros registrado no Distrito de Luar, que faz parte do município de São do Ivaí. Edvane Lomba, que ficou gravemente ferida após ser baleada, era esposa de um dos homens mortos a tiros, identificado como João Lomba. Além deles, Valdecir Farias de Oliveira, que foi acionado para socorrer o casal também foi baleado e morto.

O triplo homicídio aconteceu quando um homem, já identificado pela polícia, foi até a residência do casal João e Edvane Lomba, e atirou em ambos. João morreu na hora e Edvane, apesar de ser socorrida com vida, não resistiu aos ferimentos e morreu durante o socorro.

Valdecir Farias de Oliveira, que já foi vereador em São João do Ivaí, foi acionado para prestar socorro às vítimas, já que era o responsável pela ambulância na região, mas foi surpreendido pelo atirador, que voltou à cena do crime e também o matou a tiros.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para investigar o caso. O homem apontado com autor está sendo procurado.

De acordo com a delegada de São João do Ivaí, Kethilin Schwingel Iurino, moradores das proximidades onde o crime aconteceu relataram o nome do suspeito e mostraram algumas fotos dele. A polícia ainda realiza diligências no local e ouve algumas testemunhas, mas segundo a delegada, é possível afirmar que as vítimas e o autor dos disparos se conheciam. Em princípio, a linha de investigação seria de um crime passional, mas uma apuração mais detalhada ainda será realizada.

