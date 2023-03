Vítimas da tragédia de Jandaia do Sul continuam internadas

Da Redação

Hospital da Providência, de Apucarana

As vítimas do grave acidente entre um ônibus escolar da Apae e uma composição férrea, em Jandaia do Sul, seguem internadas em hospitais da região. A tragédia aconteceu nesta quinta-feira (09) e causou a morte de duas meninas e diversos feridos.

Com o apoio médico intenso, os feridos foram levados para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Jandaia do Sul; Hospital da Providência, de Apucarana; Hospital Norte do Paraná (Honpar), de Arapongas; e hospitais de Mandaguari, Maringá e Londrina.

Informações apuradas na manhã desta sexta-feira (10) apontam que as vítimas internadas no Hospital da Providência, de Apucarana, ainda permanecem na instituição de saúde. Três pacientes continuam no Materno Infantil, e o estado de saúde deles não é considerado grave.

No entanto, de acordo com a assessoria, cinco vítimas do grave acidente seguem internadas no Hospital da Providência. Desse total, três pacientes permanecem estado grave, e dois apresentam estado de saúde estável. Ainda de acordo com a instituição, Apucarana não recebeu mais nenhuma vítima do acidente.

O Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Jandaia do Sul, por sua vez, não possui mais nenhum paciente internado. Todas as vítimas do acidente que foram encaminhadas para a unidade já receberam alta.

A reportagem do TNOnline ainda busca informações sobre os pacientes levados para as cidades de Arapongas, Mandaguari, Maringá e Londrina. Até o momento desta publicação, nenhuma atualização sobre o estado de saúde dos pacientes havia sido divulgada.

