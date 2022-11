Vítima é agredida por dois motociclistas em assalto, em Jandaia do Sul

Da Redação

Um homem foi agredido durante um assalto, na noite deste domingo (27), no centro de Jandaia do Sul. A vítima foi perseguida por dois homens, que estavam em uma motocicleta. Eles roubaram a carteira, com R$ 600, um aparelho celular e ainda agrediram a vítima.

Quem acionou a polícia foi um morador da rua Benedito José da Silva, no Bairro São José, em Jandaia. Ele informou a polícia que dois homens desembarcaram de uma motocicleta e correram atrás de um outro homem, que tentou abrigo na garagem de sua casa, onde foi agredido.

Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, por volta das 21h30, o homem agredido estava sendo atendido pela equipe da Defesa Civil da cidade. Ele relatou que foi vítima de roubo, por dois homens que estavam numa motocicleta preta. A vítima informou que conhecia um dos agressores, denunciando-o.

De acordo com o relato da vítima, os dois homens seguiram ele e em dado momento, ele correu, quando foi encurralado e entrou na garagem da casa, em busca de abrigo. Os agressores entraram atrás dele e o agrediram com pedradas, socos e também bateram nele usando os capacetes, enquanto diziam a ele “perdeu, perdeu”.

O homem ficou com diversos hematomas pelo rosto e foi encaminhado pela equipe da Defesa Civil para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, para atendimento médico e exames, em razão dos ferimentos. A Polícia Militar fez o alerta sobre os dois agressores, mas não os localizou durante os patrulhamentos.

