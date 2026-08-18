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Vítima de violência doméstica é socorrida com vários ferimentos em Ivaiporã

Mulher foi encontrada com sangue no rosto e ferimentos nas mãos, braços e joelho; suspeito não foi localizado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Vítima de violência doméstica é socorrida com vários ferimentos em Ivaiporã
Autor O caso foi registrado no Jardim Nova Porã - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil/Imagem Ilustrativa

Uma mulher foi encontrada com vários ferimentos após uma ocorrência de violência doméstica na noite de segunda-feira (17), no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã. A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h20.

De acordo com o boletim de ocorrências, os policiais encontraram a vítima com muito sangue no rosto e sinais de violência na face, mãos, braços e joelho. Ela estava embriagada no momento do atendimento.

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O agressor havia fugido antes da chegada da equipe. O Samu foi acionado para prestar atendimento à vítima.

Enquanto isso, outras viaturas realizaram buscas para tentar localizar o suspeito. Até o registro do boletim de ocorrência, ele não havia sido encontrado.

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Ainda segundo o relato da vítima, não era a primeira vez que sofria violência física. Ela também contou aos policiais que era proibida de ter telefone e de sair de casa sem a autorização do agressor.

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abuso emocional Atendimento Médico ivaipora POLICIA MILITAR violência domestica vítima de agressão
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