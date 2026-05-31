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AGRESSÃO

Vítima de violência doméstica é atendida na UPA após agressão em Ivaiporã

Mulher relatou à Polícia Militar ter sido agredida pelo ex-companheiro no Jardim Guanabara II; suspeito não foi localizado.

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 13:18:20 Editado em 31.05.2026, 13:18:16
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Vítima de violência doméstica é atendida na UPA após agressão em Ivaiporã
Autor Mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Foto: TN Online/Ivan Maldonado/Arquivo

Uma mulher precisou de atendimento na UPA após sofrer agressões na manhã de sábado (30), no Jardim Guanabara II, em Ivaiporã. O caso de violência doméstica foi atendido pela Polícia Militar, que realizou buscas pelo suspeito, mas não o encontrou.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada para verificar uma denúncia de violência doméstica. No endereço, os policiais encontraram a vítima com ferimentos aparentes.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região neste domingo (31)

A mulher apresentava lesões na boca, na cabeça e em uma das mãos. Aos policiais, ela relatou que as agressões teriam sido praticadas pelo ex-companheiro durante um desentendimento.

Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e cuidados especializados.

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Os policiais realizaram diligências na tentativa de localizar o suspeito, porém ele não foi encontrado.

A ocorrência foi registrada e será encaminhada para as providências cabíveis.

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assistência à vítima Atendimento Médico ivaipora POLICIA MILITAR segurança pública violência domestica
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