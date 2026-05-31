Vítima de violência doméstica é atendida na UPA após agressão em Ivaiporã
Mulher relatou à Polícia Militar ter sido agredida pelo ex-companheiro no Jardim Guanabara II; suspeito não foi localizado.
Uma mulher precisou de atendimento na UPA após sofrer agressões na manhã de sábado (30), no Jardim Guanabara II, em Ivaiporã. O caso de violência doméstica foi atendido pela Polícia Militar, que realizou buscas pelo suspeito, mas não o encontrou.
De acordo com a PM, a equipe foi acionada para verificar uma denúncia de violência doméstica. No endereço, os policiais encontraram a vítima com ferimentos aparentes.
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A mulher apresentava lesões na boca, na cabeça e em uma das mãos. Aos policiais, ela relatou que as agressões teriam sido praticadas pelo ex-companheiro durante um desentendimento.
Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e cuidados especializados.
Os policiais realizaram diligências na tentativa de localizar o suspeito, porém ele não foi encontrado.
A ocorrência foi registrada e será encaminhada para as providências cabíveis.
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