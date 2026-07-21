Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
FORAGIDA

Vítima de violência doméstica acaba presa por homicídio em Mauá da Serra

Durante o registro da ocorrência de violência doméstica, os policiais descobriram um mandado judicial em aberto contra a mulher

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 07:21:45 Editado em 21.07.2026, 07:26:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vítima de violência doméstica acaba presa por homicídio em Mauá da Serra
Autor Mulher foi encaminhada à cadeia de Apucarana - Foto: TNOnline

Uma mulher de 41 anos, que havia acabado de sofrer violência doméstica, foi presa na tarde de segunda-feira (20) em Mauá da Serra (PR). A prisão ocorreu de maneira inusitada: enquanto a Polícia Militar a atendia como vítima de agressão, o sistema de segurança revelou que ela era procurada pela Justiça pelo crime de homicídio.

-LEIA MAIS: Morre o professor Benedito Cândido da Silva, artista e ex-vereador de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ocorrência teve início quando a equipe policial foi chamada ao posto de saúde da cidade por um enfermeiro. O profissional de saúde relatou que a mulher buscou atendimento médico afirmando ter sido espancada pelo companheiro. No entanto, ela deixou a unidade antes que a viatura chegasse.

Com os dados da paciente em mãos, os agentes seguiram até a residência do casal. Em conversa com os policiais, a moradora explicou que havia apanhado do parceiro dias atrás e que, naquela data específica, não houve nenhuma briga nova. A equipe notou que ela estava com um olho roxo, lesão evidente da violência sofrida.

Os militares chegaram a fazer rondas pelo bairro para tentar localizar o agressor, mas ele não foi encontrado. Ao retornarem para a casa da vítima para dar as devidas orientações e finalizar o boletim de ocorrência, o desfecho do caso tomou outro rumo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No momento em que checavam os documentos da mulher na base de dados da polícia, os agentes encontraram o mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Diante da descoberta, ela recebeu voz de prisão no próprio local.

A mulher não ofereceu resistência, colaborou com os procedimentos policiais e foi levada, sem o uso de algemas, para a cadeia pública de Apucarana, onde permanecerá à disposição do poder judiciário. O companheiro, suspeito da agressão, segue sem ser localizado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Direitos da Mulher homicidio Mauá da Serra POLICIA MILITAR Prisão violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV