Vítima de violência doméstica acaba presa por homicídio em Mauá da Serra

Durante o registro da ocorrência de violência doméstica, os policiais descobriram um mandado judicial em aberto contra a mulher

Uma mulher de 41 anos, que havia acabado de sofrer violência doméstica, foi presa na tarde de segunda-feira (20) em Mauá da Serra (PR). A prisão ocorreu de maneira inusitada: enquanto a Polícia Militar a atendia como vítima de agressão, o sistema de segurança revelou que ela era procurada pela Justiça pelo crime de homicídio.

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A ocorrência teve início quando a equipe policial foi chamada ao posto de saúde da cidade por um enfermeiro. O profissional de saúde relatou que a mulher buscou atendimento médico afirmando ter sido espancada pelo companheiro. No entanto, ela deixou a unidade antes que a viatura chegasse.

Com os dados da paciente em mãos, os agentes seguiram até a residência do casal. Em conversa com os policiais, a moradora explicou que havia apanhado do parceiro dias atrás e que, naquela data específica, não houve nenhuma briga nova. A equipe notou que ela estava com um olho roxo, lesão evidente da violência sofrida.

Os militares chegaram a fazer rondas pelo bairro para tentar localizar o agressor, mas ele não foi encontrado. Ao retornarem para a casa da vítima para dar as devidas orientações e finalizar o boletim de ocorrência, o desfecho do caso tomou outro rumo.

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No momento em que checavam os documentos da mulher na base de dados da polícia, os agentes encontraram o mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Diante da descoberta, ela recebeu voz de prisão no próprio local.

A mulher não ofereceu resistência, colaborou com os procedimentos policiais e foi levada, sem o uso de algemas, para a cadeia pública de Apucarana, onde permanecerá à disposição do poder judiciário. O companheiro, suspeito da agressão, segue sem ser localizado.