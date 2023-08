Vítima de sequestro e espancamento em Ivaiporã morre no hospital

Siga o TNOnline no Google News

Morreu no Hospital da Providência em Apucarana, o homem de 39 anos que foi vítima de sequestro e espancamento em Ivaiporã. O corpo está sendo velado e será sepultado nesta sexta-feira (18) às 10 horas no Cemitério Municipal de Ivaiporã. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil de Ivaiporã que investiga o caso.



O sequestro ocorreu na terça-feira (15), por volta das 18 horas, na Rua Ceará, supostamente por um veículo de cor preta que era ocupado por duas mulheres e um homem.

O possível motivo do sequestro seria em razão de um suposto crime de estupro de vulnerável que o homem estava sendo acusado.



Na mesma noite, o homem foi encontrado desacordado e com ferimentos graves na cidade de Jardim Alegre.

Num primeiro momento, ele foi conduzido ao Instituto de Saúde Bom Jesus de Ivaiporã e posteriormente ao Hospital da Providência em Apucarana, onde acabou falecendo.

Na quinta-feira (18), a Polícia Civil ouviu algumas testemunhas e o caso deve ser esclarecido em breve. A polícia também aguarda exames de perícia do Instituto Médico Legal de Apucarana.

