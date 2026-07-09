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Vítima de golpes de faca em São João do Ivaí morre no hospital

Valdenir de Souza, de 58 anos, não resistiu aos ferimentos após ser transferido para Ivaiporã

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 08:04:21 Editado em 09.07.2026, 08:04:14
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Vítima de golpes de faca em São João do Ivaí morre no hospital
Autor Crime ocorreu na tarde de quarta-feira - Foto: Reprodução/Canal HP

Morreu no hospital Valdenir de Souza, de 58 anos, conhecido como Polaco do Bar, vítima de um esfaqueamento em Ubaúna, distrito de São João do Ivaí. Ele foi ferido na tarde de quarta-feira (8), transferido para o Hospital e Maternidade de Ivaiporã, mas não resistiu. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo a PM, a equipe foi acionada por volta das 16h25 para atender a ocorrência na Rua Apucarana, no Centro de Ubaúna. Ao chegar, os policiais receberam a informação de que o autor havia fugido para a casa do avô.

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LEIA MAIS: Previsão do tempo em Ivaiporã para esta quinta-feira (9)

Os militares entraram na residência e localizaram o suspeito em um quarto. Ele recebeu voz de prisão e foi algemado devido ao risco de fuga. A faca usada no crime não foi encontrada.

A vítima recebeu atendimento inicial no Hospital Municipal de São João do Ivaí e, devido à gravidade do ferimento, foi transferida para Ivaiporã. No entanto, morreu durante o atendimento.

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O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí, onde permaneceu preso em flagrante. A motivação do crime ainda será investigada.

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