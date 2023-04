Vítima de agressão em posto de combustíveis conta detalhes do fato

Da Redação

A vítima da agressão que aconteceu no pátio de um posto de combustíveis em São João do Ivaí, na sexta-feira (7), entrou em contato com o Canal HP para complementar o boletim da Polícia Militar, informando que não foi o frentista que a agrediu.

O texto do boletim que a PM divulgou dá a entender que um frentista pediu para outro frentista calibrar o pneu do carro da vítima, o que gerou o conflito.

Porém, a vítima conta que história aconteceu assim: “eu cheguei para abastecer meu carro e pedi para o frentista aproveitar para calibrar o pneu, porém o frentista pediu para um rapaz que estava lá no pátio fazer este favor para mim”.

“Como eu conheço esse rapaz, disse que não precisava fazer. Foi então que ele ficou com raiva e partiu para cima de mim, resultando nas agressões e na confusão. O menino que trabalha no posto não teve nada a ver com a história”, afirmou a vítima.

