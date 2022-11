Vítima de agressão é preso pela PM ao procurar atendimento no hospital

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na noite de sábado (19), um homem acabou detido pela Polícia Militar (PM) em Godoy Moreira, após ter sido vítima de agressão e encaminhado ao Hospital Municipal. Ele tinha em seu desfavor um mandado judicial da 11ª Vara Criminal de Curitiba.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, por volta das 20 horas, a equipe policial foi acionada via 190 pela solicitante, que relatou que o marido estava sendo agredido.

Segundo a mulher, eles estavam indo ao mercado, quando um homem os surpreendeu e começou agredir o convivente com socos e chutes no abdome e cabeça. O autor só parou com as agressões quando a solicitante veio a intervir.

O autor ainda teria ameaçado o filho do casal dizendo que iria agredir da mesma forma.

Os policiais então se deslocaram ao local da ocorrência, porém não havia mais ninguém. Diante disso, a equipe foi ao hospital onde a vítima havia sido encaminhada.

Ao averiguar no sistema a situação da vítima, foi verificado que ele se encontrava com mandado de prisão em aberto, expedido pela 11ª vara Criminal de Curitiba.

Diante disso, foi dada voz de prisão e o homem encaminhado até a Delegacia de São João do Ivaí para as providências cabíveis.

