Vítima de agressão com pedras e paus é encaminhada à UPA em Ivaiporã

Na manhã de domingo (31), policiais da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) foram acionados para a Rua Marechal Floriano na Vila Santa Maria, em Ivaiporã, em atendimento a uma ocorrência de lesão corporal.

Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou que quatro indivíduos foram até sua residência, iniciando uma discussão com ele e seu irmão.

Em seguida os autores passaram a arremessar pedras e paus em direção a eles. Um dos objetos atingiu a cabeça da vítima..

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento à vítima, e o encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h). Após buscas pela região, a guarnição não conseguiu localizar os agressores. As partes envolvidas foram orientadas sobre as medidas cabíveis ao caso.

