Vítima de acidente na PR-466 tinha 37 anos e era morador de Ivaiporã

O homem que morreu em acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (12), na PR-466, em Ivaiporã, tinha 37 anos. Maximilian de Oliveira Faustino, era agente penitenciário e estava se dirigindo para o trabalho na Cadeia de Manoel Ribas, quando aconteceu o acidente.

Ele é filho do Pastor Cecílio Faustino, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, de Ivaiporã. Maximilian era casado com a servidora pública municipal Paula Rita Faustino, do departamento de engenharia da Prefeitura de Ivaiporã.

A batida foi na PR 466 (Rodovia Ladislao Gil Fernandez) por volta das 6h25 no trecho entre o trevo principal de entrada à Ivaiporã e o trevo de Arapuã, próximo a Coamo, onde ocorreu a colisão entre um Cruze e um HB-20.

Maximilian dirigia um HB-20 e morreu no local do acidente. Outras três pessoas foram encaminhadas ao hospital pela equipe do Samu, que também esteve no local.

Polícia Rodoviária de Porto Ubá, criminalística e IML também foram acionados. Chovia no momento do acidente. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

