Vítima de acidente na PR-272 é identificada como jovem de 22 anos

A vítima fatal do grave acidente envolvendo três carros na PR-272, entre Faxinal e Mauá da Serra, na madrugada desta sexta-feira (12), foi identificada como Lucas Ribeiro Moraes de 22 anos. O jovem estava em um veículo Fiat Strada, com placas de Tamarana, e morreu no interior da ambulância do Samu enquanto era levado para o Hospital Municipal de Faxinal.

A grave colisão envolveu também um Chevrolet Classic, com placas de Ivaiporã, e uma Ford Ranger de Marília (SP). O motorista do Classic de 44 anos saiu ileso do acidente; a passageira do carro de 21 anos foi encaminhada para o Hospital de Faxinal com ferimentos leves. Um homem de 53 anos conduzia a Ranger e também foi levado para a instituição de saúde com ferimentos leves.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado por volta das 5h20 no quilômetro 205 + 150 da rodovia. Apurações iniciais da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apontam que Lucas Ribeiro seguia sentido Faxinal, mas acabou colidindo a Fiat Strada contra os outros veículos que vinham na direção contrária.



O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros de Apucarana e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Faxinal e Apucarana atenderam a ocorrência.

