Vítima de acidente de trânsito na PR-082 será sepultado nesta quarta-feira em Ivaiporã

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O velório de Marcio Almeida Barbosa, de 65 anos, vítima de um acidente de trânsito na PR-082, será realizado em Ivaiporã. Marcio da Zap como era conhecido morreu na tarde desta terça-feira (26), após o carro que conduzia capotar entre Fênix e São João do Ivaí.

Segundo informações da família, o velório acontece na Capela Aliança com inicia às 01h30. O sepultamento está marcado para esta quarta-feira (27), às 16 horas, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

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Marcio era morador do Jardim Alto da Glória e bastante conhecido na cidade, principalmente no meio esportivo e também ligado à participação frequente em torneios de truco.

Familiares relataram que a referência ao truco também inspirou o nome da empresa da família, a Zap Distribuidora de Bebidas.

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Marcio deixa a esposa Inêz, os filhos Thiago e Pablo, além das noras Heloá Farias e Bruna Caetano.

O velório terá início durante a madrugada desta quarta-feira, por volta da 1h30.

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