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Violência doméstica termina com prisão e apreensão de pés de Cannabis em Rosário do Ivaí

Polícia encontrou nove pés de Cannabis e 1 grama de maconha durante atendimento da ocorrência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Violência doméstica termina com prisão e apreensão de pés de Cannabis em Rosário do Ivaí
Autor Pés de Cannabis e arma de pressão foram apreendidos - Foto: Reprodução

A Polícia Militar apreendeu nove pés de Cannabis durante uma ocorrência de violência doméstica na noite de quarta-feira (9), em Rosário do Ivaí.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada após uma briga entre um casal, com agressões físicas e danos a uma máquina de cartão.

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LEIA MAIS: Rotam prende dois homens e apreende maconha em São João do Ivaí

Durante o atendimento, os policiais encontraram dois vasos com os pés de Cannabis e 1 grama de maconha.

Uma espingarda de pressão CBC também foi apreendida. Um dos envolvidos foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Faxinal.

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apreensao de drogas cannabis. notícias de segurança POLICIA MILITAR Rosário do Ivai violência domestica
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