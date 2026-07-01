Violência doméstica: mulher denuncia agressão do ex em Ariranha do Ivaí

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Segundo a Polícia Militar, vítima afirmou que foi agredida durante uma discussão motivada pelo fim do relacionamento

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na manhã de terça-feira (30), em Ariranha do Ivaí. Uma mulher denunciou ter sido agredida pelo ex-companheiro durante uma discussão causada pelo fim do relacionamento. O suspeito fugiu antes da chegada da equipe.

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que o homem usou o cabo de uma faca para agredi-la em mais de uma ocasião durante o desentendimento.

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Os policiais não constataram lesões aparentes no momento do atendimento. Mesmo assim, a mulher relatou as agressões e informou que o autor deixou o local logo após as agressões.

A equipe realizou patrulhamento, mas o suspeito não foi encontrado. A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais.

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