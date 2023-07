Vila Nova Porã em Ivaiporã vai ganhar campo de futebol suiço

Os jogadores representantes dos times Elite Futebol Clube, Vila Nova Porã e Conjunto João de Barro conheceram o projeto do campo de futebol suíço, que em breve será implantado atrás do Centro da Juventude, em Ivaiporã.

continua após publicidade

O prefeito Carlos Gil, acompanhado pelos secretários municipais de Obras e de Esporte, Bruno Montoro e Silvinho Santos, e pelo presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Montanheri (Sabão), apresentou a proposta.

-LEIA MAIS: Nova diretoria do Rotary Club Jardim Alegre são empossados

continua após publicidade

Carlos Gil explicou que o campo de futebol suíço terá medidas oficiais e gramado – diferentemente do Meu Campinho, que possui superfície sintética.

O prefeito enfatizou que o próximo passo é dar início ao processo licitatório, uma vez que o terreno está disponível. Assim que concluída a etapa, a autorização para o início das obras será concedida.

Edivaldo Montanheri e o jogador Douglas Ramos expressaram gratidão à Prefeitura pelo apoio e valorização do esporte. “Com a infraestrutura será possível realizar torneios na Vila Nova Porã e proporcionar mais oportunidades para a comunidade esportiva”, afirmou Carlos Gil.

Douglas Ramos fez questão de agradecer à Prefeitura por atender ao pedido e tornar o projeto uma realidade. A iniciativa da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis em apresentar e viabilizar o projeto do campo de futebol suíço demonstra o compromisso da administração com o desenvolvimento do esporte, com a qualidade de vida e o espírito de equipe.

Siga o TNOnline no Google News