Vigilantes flagram tentativa de furto e lutam com ladrão, na região

Imagem ilusdtrativa

Um homem foi preso na madrugada de quarta-feira (14), pela Polícia Militar depois de ser flagrado por vigilantes de uma empresa de monitoramento tentando furtar lojas no centro de São João do Ivaí.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a equipe de serviço foi acionada via Copom para deslocar ao centro da cidade, em frente a agência do SICOOB, onde vigilantes de uma empresa de monitoramento haviam entrado em vias de fato com um suspeito de furto.

No local os policiais militares encontraram um homem com capa de chuva ao solo com o rosto ensanguentado e próximo a ele um pé de cabra. Também, estavam no local dois vigilantes da empresa de monitoramento.

Eles relataram que estavam em patrulhamento quando surpreenderam o suspeito forçando a entrada do portão de ferro que dá acesso ao fundo banco Sicoob e de diversas lojas.

Ainda segundo os vigilantes, eles tentaram deter o autor da invasão e o homem teria partido para cima deles com o pé de cabra, sendo que então entraram em luta corporal com o suspeito.

Relataram ainda que o homem seria responsável pela onda de furtos que vem acontecendo na cidade, inclusive, que as filmagens da empresa de monitoramento comprovam os fatos.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí.

