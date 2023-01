Vigilante é feito refém durante roubo em posto de combustíveis

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O vigilante foi rendido e levado até um almoxarifado do estabelecimento

Nesta sexta-feira (13), por volta das 01h15 da madrugada, um posto de combustíveis da cidade de Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, foi invadido por dois assaltantes armados. O vigilante noturno do estabelecimento foi feito refém.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com informações, os dois criminosos invadiram o posto, localizado na BR-376, pelos fundos do restaurante. Eles vestiam blusas com capuz, e um deles estava com uma arma de fogo.

LEIA MAIS: Assaltantes invadem residência e aterrorizam família em Arapongas

continua após publicidade .

O vigilante foi rendido e levado até um almoxarifado do estabelecimento. Os assaltantes arrombaram a porta do cômodo, reviraram o local, e deixaram o trabalhador sob a supervisão de um dos indivíduos. Enquanto isso, o outro estourava uma porta de blindex que dá acesso ao interior do posto.

Foram levados do estabelecimento dinheiro em espécie, moedas, diversos cheques, um celular da marca LG, um rádio de comunicação, além de um molhe de chaves com um controle de alarme. Após o roubo, os homens fugiram do local.

A PM realizou buscas nas redondezas, mas até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi encontrado.

continua após publicidade .





Possível flagrante

Equipes da Polícia Militar entraram em contato com o proprietário do posto de combustíveis que, nesta manhã (13), relatou que poderia conseguir imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. Uma relação completa do que teria sido levado do estabelecimento também será feita.

Siga o TNOnline no Google News