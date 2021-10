Da Redação

Vigilante de madeireira é preso no banheiro por assaltantes

Um homem, de 43 anos, foi preso em Mauá da Serra, após render o vigilante de uma madeireira, trancá-lo no banheiro, e roubar um Renault Megane RT, objetos e 15 metros de fio 100 mm do local. A ocorrência foi registrada neste domingo (17), empresa fica localizada na Rodovia 376. O outro envolvido não foi localizado pela PM, conforme o relatório.

Dois homens armado e encapuzados, conforme o boletim, renderam o funcionário do local, que ficou amarrado e trancado no banheiro da empresa das 21 horas até mais ou menos 3h40. O funcionário contou aos policiais que conseguiu fugir do cômodo e acionou o socorro.

Ao chegar no endereço, a PM, junto do vigilante, verificou que o carro tinha sido levado, além de objetos e 15 metros de fio 100 mm. A vítima foi orientada e de acordo com o boletim, um dos assaltantes foi preso.