Vigilante de empresa de Jandaia é amarrado por assaltantes

O vigilante de uma empresa localizada no Distrito de São José, em Jandaia do Sul, foi amarrado por assaltantes na madrugada desta quinta-feira (9). O estabelecimento fica na BR-369, na Vila Rural Paraíso. Os autores, conforme o boletim da Polícia Militar (PM), roubaram fios de cobre e de energia, e o carro do funcionário do estabelecimento, um GM/Vectra prata, com placas de Marumbi. Um dos autores, conforme a vítima, estava armado com uma pistola.

A Polícia Militar (PM) foi até o endereço e conversou com o vigilante da empresa. Ele relatou que por volta das 22 horas, momento em que estava terminando sua ronda de rotina, foi surpreendido por dois homens encapuzados e um deles estava armado.

Conforme o boletim, a vítima foi amarrada em uma casa usada para guardar materiais da empresa e que conseguiu se livrar das amarras por volta das 3 horas da madrugada. Após a chegada da equipe, a PM constatou que um dos barracões tinha vidros quebrados e do local, foram levados metros de fio de cobre, assim como fios do padrão de energia do mesmo barracão e o carro do vigia.

O vigilante e o dono da empresa, que compareceu no local, foram orientados pelos policiais.