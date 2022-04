Da Redação

Vigilância Sanitária retorna com o programa VIGIAGUA nesta terça (05)

A Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul informou, nesta terça-feira (05), que a Vigilância Sanitária retomou a coleta de água para o programa VIGIAGUA.

continua após publicidade .

O programa consiste em monitorar a qualidade da água no município para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade. O VIGIAGUA desenvolve ações para assegurar a qualidade dos sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água, identificando e intervindo em situações de risco à saúde dos consumidores.

Toda semana, são coletadas seis amostras, sendo três em minas e três da Sanepar. Nas três coletas referentes às minas, são realizados exames microbiológicos, para verificar a presença de coliformes totais, que está relacionado à presença de sujidades, podendo ser nas minas, nos reservatórios de água, tubulações ou torneira. E também se há presença da bactéria Escherichia Coli, que pode provocar doenças, como infecções urinárias, diarreia e colite hemorrágica. Já nas coletas da Sanepar é verificado se as quantidades de cloro aplicada estão dentro dos padrões exigidos pela portaria.

continua após publicidade .

“Nesta terça feira (05), retornaremos com as coletas de água do Programa VIGIAGUA, neste programa trabalhamos com a vigilância da qualidade da água para consumo humano e seus padrões de Potabilidade, conforme anexo XX, da portaria de consolidação N° 5/2017, alterado pela portaria GM/MS N°888/2021” explicou a agente sanitária, Leila Authaus.





Fonte: Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul.